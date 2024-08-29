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Erzincan'da 24 Saat Sürecek Deprem Tatbikatı Gerçeği Arattı

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Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde gece saat 00.17'de başlayıp aşama aşama 24 saat sürecek deprem tatbikatının ilk etabı yapıldı. Tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde gece saat 00.17'de başlayıp aşama aşama 24 saat sürecek deprem tatbikatının ilk etabı yapıldı. Tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzincan'da Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının ilk aşaması yapıldı. Erzincan'da yapılacak Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı öncesi dün akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) bir duyuru yapılarak, acil durum uyarılarına karşı vatandaşların korku ve paniğe kapılmamaları istendi. Gece saat 00.17'i gösterdiğinde ise tatbikata start verildi. Senaryoya göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem Bingöl başta olmak üzere çevre iller olan Erzincan, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Bitlis, Ağrı, Malatya, Adıyaman, toplamda 11 ili etkiledi.

Tatbikatın Erzincan etabında Erzincan iline bağlı Tercan ilçesinin de etkilenmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca Valilik ve Kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurularak depremden etkilenen il ve ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde müdahale edildi.

Gece saatlerinde sahada gerçekleşen tatbikat adeta gerçeği aratmadı. Erzincan'da 23 çalışma gurubunda görevli 147 personel ve 15 araçla birlikte, Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatının ilk aşaması yapıldı. Depremin ikinci aşaması ise 09.00 itibariyle gerçekleşecek.

AFAD binasında kurulan Kriz Merkezinde Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili görevliler tatbikatı an be an takip ederek koordine ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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