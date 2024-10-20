Erzincan Barosu'nun Yeni Başkanı Emre Bölükbaşı
Erzincan Barosu'nda yapılan olağan genel kurulda Avukat Emre Bölükbaşı, 127 oy alarak yeni başkan seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Adem Aktürk ise 110 oyda kaldı.
Erzincan Barosu'nda yapılan seçimde başkanlığa Avukat Emre Bölükbaşı seçildi.
Erzincan Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda 4 dönem başkanlık yapan Adem Aktürk ile Avukat Emre Bölükbaşı aday oldu.
Yapılan seçim sonucunda; Emre Bölükbaşı 127, Adem Aktürk 110 oy aldı. Böylece Erzincan Barosu'nun yeni başkanı, ipi göğüsleyen Emre Bölükbaşı oldu. - ERZİNCAN