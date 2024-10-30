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Erzincan Barosu'nda Yeni Başkan: Emre Bölükbaşı

Erzincan Barosu'nda Yeni Başkan: Emre Bölükbaşı
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Erzincan Barosu'nun olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Avukat Emre Bölükbaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti ve tebrik mesajları aldı.

Yapılan olağan genel kurul sonucu Erzincan Barosu Başkanı olarak seçilen Avukat Emre Bölükbaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.

Vali Aydoğdu, Baro Başkanı Emre Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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