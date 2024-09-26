Siirt'in Eruh ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Eruh'ta Sosyal Hizmet Merkezi açıldı. Merkezde, 66 aileye sosyal ve ekonomik destek, 411 aileye evde bakım hizmeti ve 83 şehit yakını ile gazi ailelerine hizmet verilecek. Açılışta konuşan Vali Kemal Kızılkaya, merkezin, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı, etkin hizmet sunmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Sosyal hizmetler, devletimizin şefkat elidir. Özellikle sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerimize, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlılarımıza, şehit yakınları ve gazilerimize sunduğumuz hizmetler, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Eruh Sosyal Hizmetler Merkezimiz, bu anlayışla dört birimden oluşmakta ve her birim vatandaşlarımıza daha yakın olmayı hedeflemektedir" dedi.

Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünün açılışı, yapılan duanın ardından gerçekleştirildi. - SİİRT