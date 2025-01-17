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Eruh Kaymakamı, İstiklal Marşı Yarışmasında Birinci Olan Öğrenciyi Ağırladı

Eruh Kaymakamı, İstiklal Marşı Yarışmasında Birinci Olan Öğrenciyi Ağırladı
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Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında il birincisi olan 75. Yıl Mevlana Ortaokulu öğrencisi Muharrem Özer'i makamında kabul etti ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda il birincisi olan 75. Yıl Mevlana Ortaokulu öğrencisi Muharrem Özer'i makamında ağırladı.

Kaymakam Şenay, Özer'i, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini başarıdan dolayı tebrik etti. Kaymakam Şenay, "Muharrem'i İstiklal Marşımıza olan hassasiyeti ve onu okuma konusundaki üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu önemli değerimize olan bağlılığı bizleri gururlandırdı. Onun bu başarısı, hepimiz için büyük bir onurdur. Muharrem'in gözlerinden öpüyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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