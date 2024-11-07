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Erken Doğan Buzağı, Çiftçinin Evinin Maskotu Oldu

Erken Doğan Buzağı, Çiftçinin Evinin Maskotu Oldu
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftçi Şükran Sarıbıyık, veterinerin 'yaşama şansı yok' dediği erken doğan buzağının hayatını kurtardı. Evin maskotu haline gelen buzağı, 1 haftadır evde besleniyor.

Ankara'da çiftçi Şükran Sarıbıyık, veterinerin "Yaşama şansı yok" dediği erken doğan buzağıya özenle bakarak besliyor. 1 haftalık olan buzağı, evin maskotu haline geldi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Lalabel Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Şükran Sarıbıyık'a ait inek erken doğum yaptı. Sarıbıyık, 8 aylıkken doğan buzağıyı veterinere götürdü. Veteriner buzağının yaşama şansının çok az olduğunu ve yapılabilecek bir şeyin olmadığını söylerken, Şükran Sarıbıyık buzağıyı evde beslemeye başladı. Çifkçinin yaklaşık 1 haftadır evde beslediği buzağı, evin maskotu haline geldi.

"Danıştık veteriner, 'Bu ölür, bizim yapacağımız bir şey yok' dedi"

Buzağıyı hayatta tutmak için evde beslemeye karar verdiğini söyleyen Sarıbıyık, "Sabah namazına kalktım ve ışığı açtım, buzağının sesini duydum. Torunuma telefon açtım 'Gel, mandırada buzağı sesi var' dedim. Ardından buzağıyı aldık ve eve getirdik. Saç kurutma makinesiyle buzağıyı kuruttuk, emzirdik. İlk başta kalkamadı, sonra kalktı. Şimdi geziyor. Evde sütünü içiriyorum, evde bakıyoruz ve durumu iyi. Eksik doğmuştu. Veterinere danıştık, veteriner 'Bu ölür, bizim yapacağımız bir şey yok' dedi. Ama ben eve getirdim, ilacını vurduk, iğnesini yaptık. Sobanın başında uğraştık. Şimdi canlı duruyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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