Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Döngü' Filmi, Kosova'da En İyi Film Ödülünü Kazandı

(İSTANBUL)- Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü" filmi, Kosova'da düzenlenen PriFilmFest'te "En İyi Film" ödülünü kazandı. İstanbul'un yoksul bir semtinde gündelikçi olarak çalışan Sevim'in vicdan ve ahlak ikilemlerini konu alan film, 2024 yılında Türkiye'de toplam 8 ödülün sahibi olmuştu.

"Eşik" (2016) ve "Koridor" (2021) filmleriyle tanınan Erkan Tahhuşoğlu, yazıp yönettiği "Döngü" ile Balkanlar'ın önde gelen festivallerinden PriFilmFest'te büyük ödüle layık görüldü. Kosova'nın Priştine kentinde bu yıl 17'ncisi yapılan festivalin uluslararası yarışmasında ödül alan film, 2024'te Türkiye'de de birçok festivalden ödülle dönmüştü.

Türkiye festivallerinden 8 ödül

"Döngü", prömiyerini yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini almış, Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde ise En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödüllerini kazanmıştı. Film, Kasım ayında Ankara Film Festivali'nden de Onat Kutlar En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönmüştü.

Sevim'in hikayesi

Filmin senaryosunu da Erkan Tahhuşoğlu'nun kaleme aldığı "Döngü", İstanbul'un yoksul bir semtinde yaşayan Sevim'in hikayesini anlatıyor. Uzun yıllardır Ayten adlı zengin bir kadının evinde gündelikçi olarak çalışan Sevim, Ayten'in Kosovalı bakıcısı Lena'nın evde geçirdiği bir kaza sonrası gelişen gerilim dolu olaylarda sınıfsal, ahlaki ve vicdani ikilemlerle karşı karşıya kalıyor.

Ödüllü oyuncu kadrosu

Başrolde Sevim'i canlandıran Serpil Gül, filmdeki performansıyla Ankara ve İzmir festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Kadroda ayrıca Emel Göksu, Tuğçe Yolcu, Süleyman Karaahmet, Gökay Müftüoğlu, Ftesa Hazrolli, Shpresa Hashimi ve Reyyan Sevim yer aldı.

Yapım ekibi

Filmin yapımcılığını Erkan ve İris Tahhuşoğlu üstlendi. Görüntü yönetmenliğini İlker Berke, kurgusunu Selda Taşkın, sanat yönetmenliğini Levent Uçma, müziklerini ise İdil Ataç yaptı.