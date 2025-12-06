Ergani Sulh Ceza Hakimi Tosunoğlu, tabur ve ilçe jandarma komutanını ağırladı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Sulh Ceza Hakimi Ertan Tosunoğlu, tabur komutanı ve ilçe jandarma komutanını ağırladı.

HSK 2025 yaz kararnamesi ile Diyarbakır'ın Ergani ilçesine atanan Tosunoğlu, burada Sulh Ceza Hakimliği ile Adalet Komisyonu Üyeliği görevini birlikte yürütüyor. Tosunoğlu, Ergani Tabur Komutanı Binbaşı Halil Can Yazal ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Bengi'ni makamında ağırladı. Tosunoğlu, nazik ziyaret için komutanlara teşekkür ettiğini ifade etti. - DİYARBAKIR