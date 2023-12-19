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Erenköy Mahallesinde Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi'nde yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte kaza riski azalacak ve otobüsler daha rahat geçiş yapabilecek.

Erenköy Mahallesi Ardıçtepe bölgesinde yeni bir yol genişletme çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Hava şartları uygun olduğu sürece alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi'de kış gelmeden yol çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bahçelievler'e olan talepten dolayı Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Becen, Altınoluk, Eğribucak gibi tüm mahallelerimizde yapılaşma sayısı arttı. Buralarda eskiye göre kışın da oturma sayısı arttı. Biz de bu kapsamda Erenköy Mahallemizden Haymana'ya çıkan yolda genişletme çalışması yapıyoruz. Bu bölge oldukça sarp kayalık bir alandı. Kayaları kırdık ve istinat duvarlarını da yaptık. Burada hummalı bir çalışma var. Şuan da büyük ölçüde çalışmamızın son aşamasına geldik. İnşallah burası bittiğinde artık hem kaza riski önlenmiş olacak hem de yol genişlediği için otobüsler çok daha rahat geçecek. Bu çalışma buraya değer katacak. Hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Melikgazi personelimize buradaki yoğun ve özverili çalışmaları içim teşekkür ediyorum. İnşallah yolun asfaltını da bir hafta içerisinde bitip ulaşıma açacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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