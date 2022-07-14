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Kayseri'de yabancı uyruklu öğrenciler bayramlaşma programında buluştu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Yerel
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Kayseri'de yabancı uyruklu öğrenciler bayramlaşma programında buluştu

Kayseri'deki üniversitelerde eğitim gören farklı ülkelerden yabancı öğrencilere yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Kayseri'deki üniversitelerde eğitim gören farklı ülkelerden yabancı öğrencilere yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneğinin "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" faaliyetleri kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki bir restoranda öğrenciler bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ali Dursun, 10 yıldır Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında faaliyet yürüttüklerini belirtti.

YTB Başkanı Abdullah Eren de Türkiye'de hemen her şehirde farklı dillerden, dinlerden, kültürlerden uluslararası öğrencilerin eğitim gördüğünü aktardı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yerinde şu anda 240 binden fazla uluslararası öğrenci, öğrenim görüyor. Bunun 15 bini Türkiye bursları çerçevesinde eğitim alıyor. Çeşitli illerde öğrencilerimiz var. Şu anda 12 şehirde 170'den fazla programda yüz yüze eğitimler veriliyor. Türkiye genelinde 6 binden fazla öğrenci akademi faaliyetlerine katıldı. Bizler sizlerin Anadolu irfanı dediğimiz bazı içerikler, Anadolu'daki medeniyetlerle ilgili bilgileri almanızı önemsiyoruz."

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YTB Daire Başkanları Adem Günaydın ve Oğuzhan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Yerel

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