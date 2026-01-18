Haberler

Birlik Vakfı’na 40. Yıl Plaketi

Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü töreninde, vakfa sunduğu katkılar nedeniyle İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu'na plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman'ın yer aldığı Birlik Vakfı, 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda geniş katılımlı ve coşkulu bir törenle kutladı. Törenin en dikkat çekici anlarından biri, vakfa sunduğu katkılar nedeniyle İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu'na takdim edilen plaket oldu. Anlam yüklü plaketi Torbaoğlu'na bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Devlet erkanı, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede; Birlik Vakfı'nın 40 yıllık eğitim, kültür ve sosyal dayanışma birikimi vurgulanırken, Torbaoğlu'nun vakıf çalışmalarına verdiği destek uzun süre alkışlandı.

"Büyük bir gurur ve mutluluk duydum"

Bu özel günle ilgili açıklama yapan Torbaoğlu, "Bugün, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman'ın bulunduğu Birlik Vakfı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde, böylesine anlamlı bir takdirle onurlandırılmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Kırk yıl boyunca eğitimden kültüre, sosyal dayanışmadan insani değerlere kadar birçok alanda önemli hizmetlere imza atan Birlik Vakfı, Türkiye'nin sivil toplum hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Bu köklü yapının çalışmalarına katkı sunabilmek benim için her zaman bir sorumluluk ve gönül meselesi olmuştur. Bu anlamlı plaketi, vakfa emeği geçen, taş üstüne taş koyan herkes adına aldığımı özellikle ifade etmek isterim. Plaketi takdim ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor; Birlik Vakfı'nın aynı kararlılık ve vizyonla nice 40 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Eğitime, toplumsal dayanışmaya ve ortak değerlerimize katkı sunmaya bundan sonra da aynı inanç ve sorumlulukla devam edeceğim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
