Haberler

Radyoloji teknisyeni görev yaptığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Radyoloji teknisyeni görev yaptığı hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Erdemli'de 54 yaşında kalp yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat eden radyoloji teknisyeni Osman Ceyhan, 34 yıl görev yaptığı hastanede gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 yaşında vefat eden radyoloji teknisyeni, 34 yıl görev yaptığı hastaneden gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Osman Ceyhan, kalp yetmezliği nedeniyle görev yaptığı kurumda bir hafta önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhan, dün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ceyhan için hastane önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Başhekim Uz. Dr. Mehmet Deliktaş ile hastane personeli katıldı. Osman Ceyhan'ın 1992 yılından itibaren hastanede görev yaptığını belirten Başhekim Deliktaş, çok değerli, neşeli bir insan olduğunu söyledi. Mesai arkadaşları da gözyaşı dökerek Ceyhan'ın şakacı ve neşeli olduğunu anlattı.

Yapılan dua ve alınan helallik sonrası Ceyhan'ın naaşı defnedilmek üzere Koramşalı Mezarlığı'na götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu