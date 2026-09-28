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Erdek'te tekneler olumsuz hava koşulları öncesinde karaya çekiliyor

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Erdek'te yaz sezonunun sona ermesiyle gezi ve amatör balıkçılıkta kullanılan tekneler, olumsuz hava uyarılarının ardından vinçle karaya alınıyor. Tekneler kış boyunca Erdek Limanı'ndaki çekek alanında bekletilecek, bakım ve onarımları yapılacak.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yaz sezonun sona ermesiyle gezi ve amatör balıkçılıkta kullanılan tekneler, olumsuz hava koşulları öncesinde karaya alınıyor.

Erdek'te yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte gezi ve amatör olta balıkçılığında kullanılan tekneler birer birer denizden çıkarılmaya başlandı. Özellikle olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından tekne sahipleri harekete geçerken, tekneler vinç yardımıyla karaya alınıyor. Erdek Limanı'nda balıkçı kahvesi yanında bulunan lunapark bölgesindeki çekek alanına alınan teknelerin, kış boyunca burada bekletileceği öğrenildi. Tekne sahiplerinin de bu süreçte bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapacağı belirtildi.

Her yıl yaz sezonunun ardından yaşanan bu hareketlilik, ilçede yazdan kışa geçişin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

-Haber: Basri Tuncay ERTAN -Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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