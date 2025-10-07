Haberler

Erdek'te Şiddetli Lodos Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, birçok teknenin dalgalar arasında kaybolmasına ve karaya vurmasına neden oldu. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Çok sayıda tekne dalgaların arasında adeta kayboldu.

Erdek'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını ve sahil kesimindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kurbağalı sahilinde tonozları kopan çok sayıda tekne ve yelkenli, şiddetli dalgalar nedeniyle karaya vururken, sahil şeridinde demirli teknelerin halatları koptu. Bazı tekneler kayalıklara çarparak hasar gördü.

Olay yerine gelen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, tekne sahiplerine uyarılarda bulunarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Tekne sahipleri ise kendi imkanlarıyla sürüklenen tekneleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yetkililer, şiddetli lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli olmalarını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
