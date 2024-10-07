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Erdek'te Kyzikos Antik Kenti Kazı Çalışmaları İncelendi

Erdek'te Kyzikos Antik Kenti Kazı Çalışmaları İncelendi
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kyzikos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Antik kentin turizme kazandırılması için yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, bölgenin önemli tarihi miraslarından biri olan Kyzikos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kyzikos Antik Kenti'nin, ilçe ve bölge turizmi açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Atasoy, kazı çalışmalarını yürüten ekipten bilgi aldı.

Kaymakam Atasoy, kazı başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu'ndan yürütülen arkeolojik çalışmalar ve bölgedeki kültürel mirasın korunması adına atılan adımlar hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemeleri sırasında, Kyzikos Antik Kenti'nin turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların hızla devam ettiğini ve bu süreçte yerel yönetimlerin, akademik çevrelerin ve arkeologların iş birliği içinde hareket ettiğini belirtti.

Kyzikos Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor

Kaymakam Atasoy, Kyzikos'un tarihi ve kültürel değerinin bölge turizmi için taşıdığı büyük potansiyelin altını çizdi. Bu antik kent, sadece Erdek'in değil, tüm Marmara Bölgesi'nin turistik cazibesini artırabilecek nitelikte. Yürütülen kazı çalışmalarının, bölgeye daha fazla ziyaretçi çekme ve turizmi canlandırma konusunda kilit rol oynayacağı ifade edildi.

Destek veren kurumlara teşekkür

Kaymakam Atasoy, kazı çalışmalarına destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, antik kentin ortaya çıkarılmasında ve korunmasında emeği geçen herkese minnettar olduğunu dile getirdi. Atasoy, "Kyzikos Antik Kenti'ni gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kyzikos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılar, bölgenin zengin tarihini gün yüzüne çıkarırken, Erdek'in tarihi ve kültürel mirasına katkı sunmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Atakan Atasoy Yerel Yönetim Kültür Sanat Turizm Yerel Erdek

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