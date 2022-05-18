Erdek'te Genç İş İnsanları Derneği kuruldu - Haberler

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Erdek'te Genç İş İnsanları Derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdek'te Genç İş İnsanları Derneği kuruldu

Erdek Genç İş İnsanları Derneği(ERGİAD), Özgür Kalafat'ın başkanlığında kuruldu.

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek Genç İş İnsanları Derneği(ERGİAD), Özgür Kalafat'ın başkanlığında kuruldu.

Derneğin kurucu yönetim kurulunun görev paylaşımı şöyle: Özgür Kalafat (Başkan), N. Doğanay Nazlıoğlu (Başkan yardımcısı), Batuhan Kutas (Sekreter), Benan Erdoğan (Sayman), Şamil Arslan (Üye), Çisem Tanrıöver Özhuy (Üye), Hüseyin Uz (Üye), Mete Hacı (Üye), Süleyman Eren (Üye)

ERGİAD'ın kurucu başkanlığını üstlenen Özgür Kalafat, dernek ile ilgili şu bilgiyi verdi: " Erdek'in, böyle bir derneğe ihtiyacı vardı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Derneğimizin amacı, Erdek merkezin yanı sıra kırsal mahallelerimizde genç iş adamlarını bir araya getirerek dayanışmayı sağlamaktır. İlk yönetim kurulu toplantımızın ardından kaymakamımız ve belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Daha sonra derneğimize üye kaydetme çalışmalarını başlatacağız." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Eren, Erdek, Yerel, Haberler

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