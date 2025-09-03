Erciyes Üniversitesi ve Oğuz Boyları Derneği'nden İş Birliği Protokolü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Oğuz Boyları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Oğuz Boyları Derneği tarafından düzenlenecek "Oğuz Boyları Sempozyumu"na ERÜ destek verecek.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olmaya önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Üniversitelerin en temel görevlerinden birisi bilim camiasına katkı sağlamak olduğu gibi toplumsal olarak da katkılar ortaya koyabilmektir. Biz bu süreçlerde sivil toplum kuruluşları ile her daim ortak projelerde bir arada da olmaya katkılar sunmaya önem veriyoruz. Ben bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi olarak bizim akademik olarak ciddi bir bilimsel insan kaynağı potansiyelimiz var. Erciyes Üniversitesi kendini kanıtlamış bu konularda fiziki şartlarını çok iyi bir noktaya getirmiş bir üniversite. Ben bu süreçlerde birlikte hareket ederek, katkı sağlamak imkanı olacağından dolayı da bu iş birliği protokolünü çok önemsiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel bir birliktelik olur."

ERÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kılıç da imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'den 28, yurtdışından uluslararası boyutta ise 14 üniversiteden katılımcı ile Kayseri'de "Oğuz Boyları Sempozyumu"nun düzenleneceğini söyledi.

Oğuz Boyları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Arslankaya da konuşmasında ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a iş birliği protokolüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Oğuz Boyları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Arslankaya tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında "Oğuz Boyları Sempozyumu" ERÜ ile Oğuz Boyları Derneği iş birliğinde 24-25-26 Ekim 2025 tarihlerinde "Kayseri'de gerçekleştirilecek. - KAYSERİ