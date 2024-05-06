Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde yenileme çalışmaları tamamlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yenileme çalışmaları sona erdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya, yenilenen hastaneyi gezerek, incelemelerde bulundu.

20 yılı aşkın süredir hizmet veren Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nde yenilenme ihtiyacı söz konusu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, katkılarından dolayı Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya'ya teşekkür ederek, "Öncelikle burada tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın Abidin Özkaya'nın hastanemizi yenileme anlamında bize çok büyük katkıları oldu. Abidin Başkanımızın sağlamış olduğu imkanlar sayesinde güzel bir tadilat ile burayı yenilemiş olduk. Kendisi burayı yeniden ayağa kaldırdı. Böylece daha güzel, daha kaliteli ve daha yüksek seviyede hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah hastalarımıza şifa olur. Bundan sonra yapılacak daha güzel hizmetlerle hastanemizin Üniversitemize mal olan yüksek kalite süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben huzurlarınızda Turkuaz Seramik Ailesi'ne ve Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanede tedavi görecek hastalara Allah'tan şifa dileyen Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya ise "Bizler Kayseri'nin bir ferdi, Kayseri'de yaşayan ve zaman zaman da buralara ihtiyacı olan biri olarak bize gelen talepler doğrultusunda gücümüz yettiğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onkoloji Hastanesi ile ilgili Sayın Hocam bize böyle bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz buraların gerçek ihtiyacının ne olduğunu ancak böyle üst düzey yöneticilerimizden, Rektörümüzden, Dekanımızdan, Başhekimimizden ya da Bölüm Başkanımızdan öğreniyoruz. Daha doğru ihtiyaç listesini onlardan alıyoruz. Hal böyle olunca da yapılan işlerde gözümüz arkamızda kalmıyor. Hakikaten ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu bizim için son olmaz, devamını getiririz. Allah bize verdiği müddetçe biz de şehrimize, hastanemize elimizden geldiğince neleri yapabilirsek, yapabildiğimiz kadar destek olmaya çalışıyoruz. Başta Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım ve Sayın Başhekimim olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya yenilenen hastane binasını gezdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Abidin Özkaya ve beraberindekiler daha sonra Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar'ı ziyaret etti. - KAYSERİ