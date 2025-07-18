Erbaa'da Karpuz Hayrı: 10 Ton Ücretsiz Dağıtıldı

Erbaa'da Karpuz Hayrı: 10 Ton Ücretsiz Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına Cuma namazı sonrası vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz dağıttı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vatandaş, vefat eden dedesinin hayrına 10 tona yakın karpuzu cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cuma namazının ardından Erbaa Büyük Cami önünde vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Kalabalık bir cemaatin katıldığı namaz sonrası cami çıkışında traktörle getirilen karpuzlar tek tek vatandaşlara ikram edildi.

Bu hayrı rahmetli dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın ruhu için yaptıklarını belirten Sefa Canbaz; "Dedemiz için 7-10 ton arası karpuzu satın alarak namazdan çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Hayırlı olsun! Anlaşma sağlandı, geriye tek bir madde kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış

MİT raporu ortaya çıktı! Çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.