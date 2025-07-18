Erbaa'da Karpuz Hayrı: 10 Ton Ücretsiz Dağıtıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vatandaş, vefat eden dedesinin hayrına 10 tona yakın karpuzu cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cuma namazının ardından Erbaa Büyük Cami önünde vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Kalabalık bir cemaatin katıldığı namaz sonrası cami çıkışında traktörle getirilen karpuzlar tek tek vatandaşlara ikram edildi.

Bu hayrı rahmetli dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın ruhu için yaptıklarını belirten Sefa Canbaz; "Dedemiz için 7-10 ton arası karpuzu satın alarak namazdan çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi. - TOKAT