Epiphaneia Antik Kenti'ndeki Kazı Çalışmalarına Başkan Savaş'tan Destek

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için başlayan kazı çalışmalarına, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş destek verdi.

Hatay Arkeoloji Müzesi yetkilileri ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) bilim insanlarının Epiphaneia Antik Kenti için yürüttüğü ortak çalışmaya Başkan Savaş da destek oldu. HMKÜ akademisyenleri Doç. Dr. Banu Özdilek ve Dr. Onur Tıbıkoğlu ile birlikte alanı ziyaret eden Savaş, hem antik kent kalıntılarını inceledi hem de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde Hatay'ın dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Savaş, şunları söyledi:

"ÇALIŞMALARA 12 AY BOYUNCA DESTEK VERECEĞİZ"

"Hatay dünyanın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. 50 bin yıl önce insan ayak izine rastlanılan bir şehirde yaşıyoruz. Buranın değerlerinin hem çıkarılması hem yaşatılması hem de dünyaya tanıtılması gerekiyor. Hocalarımız bu tarihi alanı dünyaya açmak istiyor. Biz de HBB ve Erzin Belediyesi olarak çalışmalara 12 ay boyunca destek vereceğiz.

"HATAY'IN TARİHİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Geçmişini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Biz de şehrimizde yaşayan eski medeniyetlerin ne yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Öğrendiklerimiz ticarette ve turizmde insanlarımızın gelirine katkı sağlasın istiyoruz. Hatay'ın neresine dokunursanız tarih fışkırıyor. Bu tarihi dünyayla buluşturmak, turizme katkı sağlamak ve toplumumuzun ekonomik gelirine katkı sunmak için bu alanı sahiplenmeliyiz. New York Times dünyada gezilecek 52 yerden bir tanesinin Antakya ve Müze Otel olduğunu okurlarıyla paylaştı. Şehrimizdeki dünya harikalarının insanlıkla buluşturulmasını istiyoruz."

Doç. Dr. Özdilek ise alanın çok zengin yapılara sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu alan, metrelerce devam eden başlıklarla süslenmiş. Mozaik ve mermerler ile bezeli alan toprağın altında kazılmayı bekliyor. Burası HBB'nin desteğiyle Hatay'ın turizmine büyük katkı sağlayacak bir kent. Adının duyulması ve projelerin yapılması çok önemli" dedi.

Epiphaneia Antik Kenti'nde öne çıkan yapıların başında "bouleuterion" denen meclis binası ile "odeon" olarak adlandırılan konser salonu geliyor. Günümüzden 2 bin yıl öncesine yapılar, Kilikia (Klikya) bölgesinde sınırlı sayıda yer alan "bouleuterion" ve "odeion"un korunmuş örneği olarak öne çıkıyor.