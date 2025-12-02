Epilepsi Hastası Sudenur'un Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Kırıkkale'de yaşayan epilepsi hastası 19 yaşındaki Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar tarafından doğum günü etkinliği yapıldı. Büyük mutluluk yaşayan Sudenur, ilk kez böyle bir kutlama yapıldığını belirtti.

Kırıkkale'de yaşayan 19 yaşındaki Sudenur Cesur, hayatının en anlamlı doğum gününü gönüllü kadınlar sayesinde yaşadı. 2 yaşından beri epilepsiyle mücadele eden Cesur için özel bir restoranda kutlama organize edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Sudenur, hem gönüllülerin hem de ailesinin desteğiyle unutulmaz anlar yaşadı. Gönüllü kadınlar tarafından süslenen mekanda doğum günü pastası kesildi, hediyeler verildi. Sude Nur Cesur'un en büyük hayali olan tablet de hediye edilince duygu dolu anlar yaşandı. Epilepsi hastası Cesur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Kazel ile birlikte doğum günü pastasını kestikten sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Sudenur Cesur, "İlk kez doğum günüm böyle kutlandı, çok mutluyum. Allah da onları mutlu etsin. 19 yaşına girdim, pasta kestim, mum üfledim. Tablet en büyük hayalimdi, çok duygulandım" dedi.

Anne Hayriye Cesur da düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ederek, "Kızıma doğum günü yaptıkları için çok mutluyum. Sude kızım da çok mutlu oldu, Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE