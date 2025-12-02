Haberler

Epilepsi Hastası Sudenur'un Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Epilepsi Hastası Sudenur'un Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar tarafından özel bir doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Sudenur, ilk kez böyle bir kutlama yapmanın mutluluğunu yaşadı ve hayalini kurduğu tableti de hediye aldı.

Kırıkkale'de yaşayan epilepsi hastası 19 yaşındaki Sudenur Cesur için gönüllü kadınlar tarafından doğum günü etkinliği yapıldı. Büyük mutluluk yaşayan Sudenur, ilk kez böyle bir kutlama yapıldığını belirtti.

Kırıkkale'de yaşayan 19 yaşındaki Sudenur Cesur, hayatının en anlamlı doğum gününü gönüllü kadınlar sayesinde yaşadı. 2 yaşından beri epilepsiyle mücadele eden Cesur için özel bir restoranda kutlama organize edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Sudenur, hem gönüllülerin hem de ailesinin desteğiyle unutulmaz anlar yaşadı. Gönüllü kadınlar tarafından süslenen mekanda doğum günü pastası kesildi, hediyeler verildi. Sude Nur Cesur'un en büyük hayali olan tablet de hediye edilince duygu dolu anlar yaşandı. Epilepsi hastası Cesur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Kazel ile birlikte doğum günü pastasını kestikten sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Sudenur Cesur, "İlk kez doğum günüm böyle kutlandı, çok mutluyum. Allah da onları mutlu etsin. 19 yaşına girdim, pasta kestim, mum üfledim. Tablet en büyük hayalimdi, çok duygulandım" dedi.

Anne Hayriye Cesur da düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ederek, "Kızıma doğum günü yaptıkları için çok mutluyum. Sude kızım da çok mutlu oldu, Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.