Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkazdan 21 gün sonra canlı çıkarıldı

Yerel Haberler

Enkazdan 21 gün sonra canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremde, Adıyaman'ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında enkaz altında kalan bir at, 21 gün sonra canlı çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremde, Adıyaman'ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında enkaz altında kalan bir at, 21 gün sonra canlı çıkarıldı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde, Adıyaman'ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında bulunan birçok yapı çökmüştü. Mezrada çöken bir evin enkazı altında kalan at, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde enkaz altından 21 gün sonra canlı olarak çıkarıldı. Sağlık durumu oldukça iyi olan ve depremi hafif sıyrıklarla atlatan ata, veteriner hekimler tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonrasında at, sahiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yaylakonak Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title