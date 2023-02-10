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5 gün sonra enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş Bakara Suresi'ni okuyarak hayata tutundu.

Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan şahıs sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan 'Amenerrasulü' duasını okudu.

ŞOKA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Şahısın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler kameralara yansıdı.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Enkaz altından çıkartılan şahıs daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş 3. Sayfa Yerel Haberler

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