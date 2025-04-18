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Engellilerle Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Engellilerle Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi
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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Hasköy Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde engellilerle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mesajlar verdi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, engellilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hasköy Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek hizmet binası ve yaşam evlerini denetleyen Kırtay, merkezde kalan engellilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kuruluş müdüründen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kırtay'a, kurum idarecileri de eşlik etti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mesajlar veren Kırtay ve beraberindekiler, merkez yerleşkesinde engellilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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