ELİ'de engelli çalışana büyük kolaylık

ELİ'de engelli çalışana büyük kolaylık
Güncelleme:
Tekerlekli sandalye kullanan Mustafa Çakmak'ın talebi üzerine Ege Linyitleri İşletmesi'nde el sensörlü otomatik kapı sistemi kuruldu. Bu uygulama, Çakmak için hem fiziksel rahatlık hem de değer verildiğinin bir göstergesi oldu.

Tekerlekli sandalye kullanan Mustafa Çakmak'ın talebi üzerine ELİ girişine el sensörlü otomatik kapı sistemi kuruldu. Çakmak, uygulamayı "En anlamlı Engelliler Günü hediyesi" olarak değerlendirdi.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde (ELİ) görev yapan Mustafa Çakmak, kurum girişindeki manuel kapı nedeniyle her gün yardım almak zorunda kaldığını belirterek durumu İşletme Müdürü Ali Ulu'ya iletti. Çalışanın talebine hızlı bir şekilde karşılık veren Müdür Ulu'nun talimatıyla kurum girişine el sensörüyle çalışan otomatik kapı sistemi kuruldu.

Yeni sistem sayesinde artık hiçbir destek almadan giriş çıkış yapabildiğini söyleyen Çakmak, düzenlemenin kendisi için yalnızca fiziksel bir kolaylık değil, aynı zamanda bir "değer verilme" göstergesi olduğunu ifade etti. "Bu uygulama bana yalnızca rahatlık sağlamadı; aynı zamanda düşünüldüğümü ve önemsendiğimi hissettirdi" diyen Çakmak, süreçte emeği geçen başta İşletme Müdürü Ali Ulu olmak üzere teknik ekibe teşekkür etti.

"En anlamlı Engelliler Günü hediyesi"

Otomatik kapı sisteminin Dünya Engelliler Günü öncesinde hayata geçirilmesinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Çakmak, "Engelliler Günü ancak engeller kaldırıldığında gerçek anlamına kavuşur. Yapılan bu çalışma benim için en güzel Engelliler Günü hediyesi oldu" dedi. - MANİSA

