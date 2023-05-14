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Engelli vatandaşlar sandıklara taşınıyor

Engelli vatandaşlar sandıklara taşınıyor

Yerel Haberler

Tekirdağ'da oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar, Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) aracı ile sandık başına gitti.

Tekirdağ'da oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar, Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) aracı ile sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'daki vatandaşlar da sandık başına gitmeye devam ediyor. Oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar da Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezine (SEKOMER) bildirimde bulunduktan sonra SEKOMER aracı ve araç görevlisinin yardımı ile evlerinden alınıp sandık başına götürülüyor. Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Engelli vatandaşlardan Tülay Özkan da SEKOMER aracı ile evinden alınıp ilçede bulunan 50. Yılı Ortaokuluna götürüldü. Burada kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullanan Özkan, tekrar araca bindirilerek evine bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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