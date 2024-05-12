Engelli vatandaşlar mangal etkinliğinde bir araya geldi

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) tarafından 10-16 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen mangal etkinliğinde engelli vatandaşlar bir araya geldi.

ASOS Derneği'nde düzenlenen etkinliğe; Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan ASOS Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, engelli vatandaşların sosyal hayata girmesiyle ilgili faaliyetler yaptıklarını söyleyerek; "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletlere bağlı 156 ülkede Dünya Engelliler Günü kutlanmaktadır. 10-16 Mayıs'ta engellilerin sorunları, engellilerin iş hayatına atılması ve engellilerin sosyal hayata girmesiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler yapılmaktadır. Biz de Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği olarak bahçemizde engelli arkadaşlarımız ile birlikteyiz. İşitme, görme, zihinsel, bedensel engelli arkadaşlarımız buradalar. Hep birlikte birlikteliği sağlamaktayız. Protokolümüz ile birlikte onlara engellilerin neler yapabileceğini göstermekte, gerekirse engellilerin sorunları varsa o sorunları dile getirmek istemekteyiz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, engelli vatandaşlar mangal yiyerek, şarkılar söyledi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte, engelli vatandaşlar sorunlarını isteklerini ve sorunlarını protokol üyeleriyle paylaştı. - KAYSERİ