Engelli taraftardan duygulandıran hareket: İmzalı formasını depremzedeler için satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye deprem bölgeleri için seferber olurken Fenerbahçe taraftarı olan bedensel engelli Elazığlı Yavuz Şen, imzalı formasını depremzede vatandaşlar için satışa çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye deprem bölgeleri için seferber olurken Fenerbahçe taraftarı olan bedensel engelli Elazığlı Yavuz Şen, imzalı formasını depremzede vatandaşlar için satışa çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar ve destekler gelmeye devam ediyor. Spor dünyası da yaşanan felaketin ardından yardım kampanyalarına destekte bulunarak yaşananlara sessiz kalmadı. Son olarak Elazığ'da yaşayan ve Fenerbahçe taraftarı olan engelli Yavuz Şen de imzalı 'Diego Perotti' formasını depremzedeler için satışa sundu.

Örnek bir davranış sergileyen engelli taraftar Yavuz Şen, "Fenerbahçe formasını depremzedelere kim daha çok yardım bağışı yaparsa ona göndermek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ