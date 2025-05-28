Engelli Çocuklar İçin 'Bizim Çocuklarımız' Projesinin Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

"Bizim Çocuklarımız" projesinin ilk etabı, temsili mezuniyet töreni ile sonlandı

ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünce engelli çocuklara yönelik hazırlanan "Bizim Çocuklarımız" projesinin ilk etabı, temsili mezuniyet töreni ile sonlandı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Bizim Çocuklarımız" projesinin ilk etabı, temsili mezuniyet töreni ile sonlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Sümer Özel Eğitim Okulu ve Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunun temsili mezuniyet töreni yapıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda gerçekleştirilen "Bizim Çocuklarımız Mezun Oluyor" programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent'in yanı sıra Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, aileler ve öğrenciler de katılım sağladı.

Törende öğrencilerin hazırladığı proje tanıtım videosu, "Ritmik Eller Senfonisi" adlı müzik performansı, halk oyunları gösterisi ve özel olarak hazırlanan "Kağıttan Kanatlar" projesi sergisi yer aldı. Program kapsamında temsili mezuniyet belgeleri dağıtıldı, mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler cübbe giyip keplerini gururla havaya fırlattı.