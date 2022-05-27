Engelli çocuklar el sanatları sergisinde doyasıya eğlendi - Haberler

Adıyaman Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen el sanatları ve resim sergisinde engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Adıyaman Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlünce kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde el sanatları ve resim sergisi düzenlendi. Engelli çocukların yapmış olduğu el sanatları ürünleri ile resimlerin sergilendiği sergiye Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İşkur Müdürü Emin Yücekaya, engelli çocuklar ile çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyelerince açılışı yapılan sergi daha sonra davetliler tarafından gezildi. Sergi gezisi sonrasında engelli çocuklar tarafından mehteran gösterisi yapıldı. Mehteran gösterileri sonrasında protokol üyeleri engelli çocuklarla birlikte halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Engelli çocuklarımızın 1 yıl boyunca yapmış olduğu el sanatları materyallerini ve resimlerini sergiliyoruz. Bizim amacımız topluma güzel mesajlar vermek. Bir insan bir şey yapmak istediği sürece, bir şeyler üretmek istediği sürece hiçbir şekilde engel yoktur. Engelli çocuklarımızın yapmış olduğu materyaller oldukça güzel, büyük bir emek var. Engelli bireylere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugün burada yapılan etkinlikte engelli kardeşlerimiz doyasıya eğlendi, güzel vakit geçirdi. Ben etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel