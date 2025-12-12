50 yaşındaki özel bireyin hayalini Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gerçekleştirdi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 50 yaşındaki engelli vatandaşın kitap yazma hayalini gerçekleştirerek imza günü düzenledi.

Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki özel birey Aslan Çevik, yaklaşık 30 yıldır şiir kaleme alıyor. Çevik'in kitap yazma hayalini öğrenen Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kurumlarında kalan Çevik'in hayalini gerçekleştirmek için editörlerden oluşan ekiple komisyon kurdu. Müdürlük Çevik için imza günü düzenledi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, uzun bir süredir merkezde kalan Aslan Çevik'in hayali olan şiir kitabı ile ilgili bir tanıtım çalışması yaptıklarını söyledi. Sidar, "Aslan Çevik'in bir hayali varmış. Biz bunu öğrendikten sonra arkadaşlarımızla birlikte bir editör komisyonu kurup Aslan Çevik'in bu kitap basımı ile ilgili gerekli danışmanlığı gösterip kendisinin kitap basımı ile ilgili hayalini gerçekleştirmiş olduk kurum olarak" dedi.

Özel birey Aslan Çevik, ortaokul ve lise yıllarında şiiri merakının hep var olduğunu kaydetti. 1992 yılında yaklaşık yaklaşık 200 yapraklı bir şiir defterinin olduğunu belirten Çevik, "Aşk şiirlerinden sonra hayata dair şiirler yazabiliyorum. Eğitmenim Nazlı Tükenmez kendisi bana çok yardımcı oldu. İletişim sorunum vardı. Nereye başvuracağımı, nasıl yapacağımı, nasıl edeceğim bilmiyordum. Kurum yardımcı oldular" diye konuştu.

Psikolog Arzu Tükenmez ise Aslan Çevik'in müdürlüğe bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde hizmet aldığının kendisinin edebiyatı olan ilgisini fark ettiklerinde bu potansiyeli değerlendirebilmek amacıyla birebir şiir çalışmaları yaptıklarını söyledi. Tükenmez, "Şiir çalışmalarımız yaklaşık olarak 1, 1 buçuk sene kadar sürdü. Bu çalışmaları Türk edebiyatımızın önde gelen usta şairleri ve yazarları ile birlikte onların eserlerini okuyarak, değerlendirerek ve Aslan Çevik'in bu eserlerden esinlenmesini sağlayarak gerçekleştirdik. Bütün çalışmalarımız Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde sağlandı" şeklinde konuştu. - SİİRT