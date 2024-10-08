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EMŞAV İl Başkanı emniyet müdürünü ve jandarma komutanını ziyaret etti

EMŞAV İl Başkanı emniyet müdürünü ve jandarma komutanını ziyaret etti
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil, vakıf olarak yapacakları çalışmaları hızlandırmak için ziyaretlerine devam ediyor. Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları ziyaret eden İl Başkanı Çil, şehit ailelerinin yanında olacaklarını dile getiriyor. Son olarak Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i makamlarında ziyaret eden Mehmet Ali Çil, hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sivil Toplum Tolga Yılmaz Tuğgeneral Güvenlik Jandarma Ali Çil Yerel

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