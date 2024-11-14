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EMŞAV'dan Başsavcı Karakülah'a ziyaret

EMŞAV'dan Başsavcı Karakülah'a ziyaret
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EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil ve yönetim kurulu üyeleri, Ekim ayı sonunda göreve başlayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Karakülah'a, EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

EMŞAV İl Temsilciliği Yönetim Kurulu tarafından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a anı tabağı ve EMŞAV Dergisi hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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