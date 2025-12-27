EMŞAV'dan 264. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 264'üncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesinde bulunan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Aralık ayı şehitleri Abdurrahman İspir, Mustafa Yazıcı, Süleyman Selçuk, Yaşar Şen, Emre Albayrak, Mustafa Öztürk, Servet Arslan ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 264'üncüsü düzenlenen anma programına yoğun bir şekilde katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Programa Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN