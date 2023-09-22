Emniyet müdürü, şehit babası ve babaannesinin elini öperek göreve başladı

Gülşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz; mesaisine ilçedeki şehit babası ve babaannesinin elini öperek göreve başladı.

Nevşehir emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz, Gülşehir ilçesinde Polis Merkezi'ne de ismi verilen şehit polis memuru Hamza Irmak'ın babası Bekir Irmak ve Babaannesi Zekiye Irmak'ı evlerinde ziyaret etti. Toksöz, şehit babası Bekir Irmak ve şehit babaannesi Zekiye Irmak'ın ellerini öperek, hayır dualarıyla birlikte göreve başladı. - NEVŞEHİR