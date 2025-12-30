Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Yalova'daki çatışmada yaralanan polisi ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 polis memuru da anıldı. Yetkililer, şehit polisler için Allah'tan rahmet dilerken, çatışmada yaralanan tüm polis memurlarına acil şifalar temennisinde bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, güvenlik güçlerinin fedakarlık ve cesaretinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğu ifade edildi. - BURSA