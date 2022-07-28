Emniyet Genel Müdürü Aktaş Manisa incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Valiliğini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve karşılama mangası tarafından karşılanan Aktaş, daha sonra Uslusoy'un makamında istişarelerde bulundu. Aktaş Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti Manisa Valiliğini ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Valilik Makamına geçen Aktaş, Vali Karadeniz ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa'daki güvenlik ve asayiş hizmetleri ile yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MANİSA