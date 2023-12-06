Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) projesi hakkında bilgilendirildi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Emirdağ Öğretmen Toplulukları projesi hakkında bilgilendirildi.

Kaymakam Bilici, Aziziye İlkokulu'nda yapılan etkinlikte görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmenleri ile bir araya geldi. Etkinlikte, Emirdağ'da uygulanmaya başlanacak olan KODA Emirdağ Öğretmen Toplulukları projesi hakkında sunum yapılarak bilgiler aktarıldı. Uygulanacak projede imzalanan protokol çerçevesinde köy okullarında görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine yönelik eğitim ve etkinlikler, proje takvimine göre yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilecek. Açıklamada bulunan Kaymakam Bilici, öğretmenlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olan her türlü faaliyete destek verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR