Emirdağ Kadın Kültür Evi ve Halk Kütüphanesi Ziyareti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Kadın Kültür Evi Kooperatifi faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaymakam Osman Bilici, Emirdağ Kadın Kültür Evi ve halk kütüphanesini ziyaret etti. İlk olarak Kadın Kültür Evi ve Kooperatifini ziyaret eden Kaymakam Bilici, burada kültür evinin kadınlara sunduğu hizmetler ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra halk kütüphanesine geçen Kaymakam Bilici, kütüphaneyi gezerek öğrencilerin yararlandığı hizmet alanlarında incelemelerde bulunarak sorumlu personellerden kütüphanenin genel durumu, yürütülen çalışmalar, kitap, kaynak ve süreli yayınlar hakkında bilgiler aldı.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrenciler ile bir süre sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Kaymakam Bilici, öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR