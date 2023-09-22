Emirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 'Milli Mücadele-Düşman İşgalinden Kurtuluşun 102'nci Yıldönümü' törenlerle kutlandı.

Törenler Emirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Atatürk büstüne çelenk sunumu sonrası İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu, günün mana ve önemi hakkında konuşma yapıtı. Ardından 'Milli Mücadele'de Emirdağ Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide Milli Mücadele dönemini, görselleri yer aldı.

Törenler çerçevesinde Emirdağ Çarşı Camii'nde şehit ve gaziler için din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Emirdağ Müftüsü Vahit Demiral tarafından 'Milli Mücadele' konusunda vaaz verip, dua etti. Programda daha sonra namaz çıkışı vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR