Emirdağ'da Polisler Aşure İkramında Bulundu

Emirdağ'da Polisler Aşure İkramında Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla polisler tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Emeği geçenler arasında Kaymakam Yasin Akgül de yer aldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisler vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure ikramı Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Vatandaşlara yapılan aşure ikramına Kaymakam Yasin Akgül'de katıldı. Aşure ikramının ardından kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise "Muharrem ayı vesilesiyle Emirdağ Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen programda vatandaşlara paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan aşure ikram edildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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