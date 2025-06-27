Emirdağ'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği

Emirdağ'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, farklı bölgelere atanan hakim ve savcılar için düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Yasin Akgül ve protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Akgül, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde farklı bölgelere atanan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

Veda yemeğine Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül ile protokol üyeleri de katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Akgül, "Yaz kararnamesiyle görev yerleri değişen Emirdağ Adliye'sinde görevli hakimler, Cumhuriyet Savcısı ve icra müdürlerinin yeni görev yerlerinin kendilerine ve ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarı dolu bir hizmet hayatı diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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