Emirdağ Çarşı Camii'nde 'Regaip Kandili' özel programı gerçekleştirildi

Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen Regaip Kandili programı, Kur'an tilaveti, ilahiler ve özel vaaz ile gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yapılan duanın ardından Yatsı namazını kılarak birbirlerinin kandilini tebrik etti.

Emirdağ Müftülüğü tarafından Emirdağ Çarşı Camii'nde 'Regaip Kandili' sebebiyle özel program düzenlendi.

Cami hocalarının Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan ilahiler, Mevlid-i Şerif ile vaiz Faik Kökçek hocanın yaptığı Regaip Kandil gününe özel vaazı ile devam etti. Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan duanın ardından Yatsı namazı kılındı ve cemaate katılanlar birbirlerinin kandilini tebrik ederek ayrıldılar, - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
