Emirdağ Çarşı Camii'nde 'Regaip Kandili' özel programı gerçekleştirildi

Emirdağ Müftülüğü tarafından Emirdağ Çarşı Camii'nde 'Regaip Kandili' sebebiyle özel program düzenlendi.

Cami hocalarının Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan ilahiler, Mevlid-i Şerif ile vaiz Faik Kökçek hocanın yaptığı Regaip Kandil gününe özel vaazı ile devam etti. Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan duanın ardından Yatsı namazı kılındı ve cemaate katılanlar birbirlerinin kandilini tebrik ederek ayrıldılar, - AFYONKARAHİSAR