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Kütahya'nın Emet ilçesinde hayatını kaybeden öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kabirleri başında dualarla anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Emet'te eğitim camiasına yıllarca emek vermiş ve hayatını kaybetmiş öğretmenler unutulmadı. Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, Şehit Mustafa Baş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Esin ile Müdür Yardımcısı Gökhan Harun Topçu, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek onları rahmetle andı.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçenin eğitim hayatına katkı sunan ve hatıraları öğrencilerinin gönlünde yaşamaya devam eden tüm öğretmenlerin rahmet, saygı ve minnetle anıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı