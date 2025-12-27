Haberler

Emet'te Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi

Güncelleme:
Emet İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen geleneksel Sakal-ı Şerif ziyareti, ilçede büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar, camilerde Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek manevi bir atmosferde birlik ve beraberlik duygularını yaşadı.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen Recep ayı Sakal-ı Şerif ziyareti, ilçede yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya ait mukaddes emanetlerden biri olan Sakal-ı Şerif; Babukbey Çarşı Camii, Yukarı Camii ve Kaynarca Camii'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaret boyunca vatandaşlar salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin manevi huzurunu yaşadı.

Duygulu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette manevi atmosfer dikkat çekti.

Emet İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür manevi programların toplumun dini ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
