Emet İlçe Müftülüğünden engellilere yönelik iftar programı

Emet İlçe Müftülüğünden engellilere yönelik iftar programı
Güncelleme:
Emet İlçe Müftülüğü, engellilere yönelik geleneksel iftar programı düzenleyerek, İl Müftüsü İrfan Açık ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın katılımıyla Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

Programa katılan İl Müftüsü İrfan Açık, iftar öncesinde İlçe Müftüsü İsmail Çınar ile birlikte yeni Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. İl Müftüsü Açık, ziyaretin ardından Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Program kapsamında Müftü Açık, Çarşı Camii'nde yatsı namazı öncesi vaaz vererek cemaatle bir araya geldi. Daha sonra Gençlik Merkezi'nde görev yapan hocalarla hasbihal etti.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar ise birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

