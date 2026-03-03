Emet İlçe Müftülüğünden engellilere yönelik iftar programı

Emet İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

Programa katılan İl Müftüsü İrfan Açık, iftar öncesinde İlçe Müftüsü İsmail Çınar ile birlikte yeni Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. İl Müftüsü Açık, ziyaretin ardından Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Program kapsamında Müftü Açık, Çarşı Camii'nde yatsı namazı öncesi vaaz vererek cemaatle bir araya geldi. Daha sonra Gençlik Merkezi'nde görev yapan hocalarla hasbihal etti.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar ise birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı