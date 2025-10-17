Haberler

Emet'te 4-6 Yaş Kur'an Kursları İçin 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi

Emet İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Bed-i Besmele' programı, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla Kaynarca Camii'nde gerçekleştirildi. Programda minikler, öğrendikleri sureleri ve duaları seslendirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı münasebetiyle Emet İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş Kur'an kursları için düzenlenen "Bed-i Besmele" programı Kaynarca Camii'nde gerçekleştirildi. Kur'an tilavetiyle başlayan programda minik öğrenciler, öğrendikleri sureleri, duaları ve ilahileri seslendirdiler. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrencilerin heyecanı ve sevinci yüzlerine yansıdı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, "Bed-i Besmele programı, yavrularımızın Kur'an-ı Kerim'le tanıştığı, ilim ve hikmet yolculuklarına besmeleyle başladıkları anlamlı bir gündür. Bu güzel yavrularımızın gönüllerine Allah sevgisini, Peygamber(sallallahu aleyhi vesellem) sevgisini ve güzel ahlakı yerleştirmek hepimizin ortak gayesidir" dedi.

Program, yapılan dua ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Programa İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
