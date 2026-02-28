Haberler

Emet Kaymakamı Başkapan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Emet Kaymakamı Başkapan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede ikamet eden şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede ikamet eden şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İlçe protokolünün de katıldığı programda Kaymakam Başkapan, iftar yemeği öncesinde ve sonrasında masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Katılımcılarla sohbet eden Başkapan, özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda, şehitlerin emanetlerine ve gazilere her zaman sahip çıkılacağı mesajı verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık