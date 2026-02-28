Emet Kaymakamı Başkapan, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede ikamet eden şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İlçe protokolünün de katıldığı programda Kaymakam Başkapan, iftar yemeği öncesinde ve sonrasında masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Katılımcılarla sohbet eden Başkapan, özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda, şehitlerin emanetlerine ve gazilere her zaman sahip çıkılacağı mesajı verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı