Emekli Tuğgeneral Yurdakul CHP'ye Üye Oldu, Parti Rozetini Orhan Sarıbal Taktı

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Emekli Tuğgeneral Erdal Yurdakul, CHP'ye üye oldu. Yurdakul'a parti rozetini, Akçakoca İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal taktı.

Emekli Tuğgeneral Tuğgeneral Erdal Yurdakul, CHP'ye üye oldu. Yurdakul'un rozetini, CHP Akçakoca İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törenle CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal taktı.

"CHP İLÇE TEŞKİLATININ ÇOK ÇALIŞTIKLARINI GÖRDÜM"

Yurdakul, törende yaptığı konuşmada "Akçakoca'ya yerleştim, CHP ilçe teşkilatının çok çalıştıklarını gördüm, gurur duydum, iftihar ettim ve gösterdikleri saygı sevgi beni çok etkiledi. Bunun için üye olmayı kabul ettim. Çünkü görevimiz nedeniyle 22 kez görev yeri değiştirdim, görevimiz dolayısıyla siyasetle ilgilenememiştik ama bugün hepimizin ilgilenmesi gerektiği ve Cumhuriyetimize sahip çıkılması gerektiğine inandığım için arkadaşlarımızın yanında yer aldım. Sayın Orhan Bey'in yanında olmaktan da mutluluk duydum" diye konuştu.