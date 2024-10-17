Emekli İlçe Özel İdare Müdürü Tümer Aksul'dan Veda Ziyareti

Emekliye ayrılan Gölpazarı İlçe Özel İdare Müdürü Tümer Aksul, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik'te uzun yıllar çalışmaların sonucunda görevini severek layıkıyla yerine getiren İlçe Özel İdare Müdürü Tümer Aksul emekliye ayrıldı. Aksul, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı makamında veda ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında iş tecrübelerini ve deneyimlerini dile getiren emekli İlçe Özel İdare Müdürü Aksul, görev yaptığı süre içerisinde göstermiş olduğu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Kaymakam Ardal teşekkür etti. - BİLECİK